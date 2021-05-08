Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.
Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Ekrem Kızıltaş'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Aslında maalesef Filistin'de Mescid-i Aksa'da yaşananlar ilk değil, korkarım son da olmayacak. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla her sene gittikçe daha da ağırlaşan, o dönemde belki karşılıklı belli bir eşitlik varken bugün itibarıyla adeta Müslümanlara ayrılan yerlerin neredeyse yüzde 10 seviyesine düştüğü ve buraların da maalesef İsrail işgali altında kaldığı bir süreç yaşıyoruz.
MEDYA KATLİAMA ÇANAK TUTTU
Burada İsrail'in 1948'den beri özellikle yaptığı bütün melanetlerin dünya medyasındaki etkileri dolayısıyla hep izlendiğini, saklandığını, kesinlikle İsrail devlet güçlerinin, polislerinin, güvenlik güçlerinin müslümanlara gereksiz yere saldırılarının bile bütün dünya medyasında "Filistinlilerin yaptığı aşırılıklar ve bunlara karşı zavallı İsrail güvenlik kuvvetlerinin müdahaleleri" şeklinde takdim edildiğini biliyoruz.
DÜN YAŞANAN SALDIRILARIN ÖNEMİ
Dün yaşanan şey son değil, dünün tabi bir başka önemi var. 1948'den beri Filistinliler Ramazan'ın son cumasını Kudüs günü olarak kutlarlar ve Kudüs'ü hiçbir zaman unutmayacaklarını, bütün oyunlara rağmen Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu gerçeğinin değişmeyeceğinin altını çizme ihtiyacını hissederler.
Fakat hepimizin takip ettiği gibi olaylarda eninde sonunda Mescid-i Aksa'da alanda ve bulunan değişik mescit ve camilerde namaz kılan Müslümanlara, İsrail'in belli ki gözdağı vermek için ve bu arada Kudüs'ün değişik yerlerinde Müslümanların ellerinden alma girişimlerine ses çıkarmalarını önlemek için askerlerle polislerle yaptığı bir baskın var. Ve burada gereksiz yere plastik mermi de olsa silah kullanılması ve orada iftar sonrası ibadet eden belki sohbet eden bazıları da teravih kılan insanlara yapılan çok ağır bir saldırı var.