Geçtiğimiz gün işgalci İsrail devleti, Filistinli müslümanlara alçakca saldırarak yüzlerce kişiyi yaraladı. İşgalci İsrail'in zulmüne bir tepki de dünyaca ünlü model Bella Hadid'den geldi Bella Hadid yaptığı paylaşımda "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" diyerek gerçekleri bir bir anlattı.
Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü model Bella Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diyerek paylaşımda bulundu.
Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı.