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    • Dünya
    • 08.05.2021 17:03
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    • 08.05.2021 17:03
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    BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı alımına onay verdi

    Birliği (), BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz alımı sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

    AA
    AB'den 1,8 milyar dozluk onay

    Komisyonu Başkanı , sosyal medya hesabından, Kovid-19 aşısı alımı için BioNTech-Pfizer ile yeni sözleşme yapıldığını duyurdu.

    ÇOCUK VE GENÇLERİN AŞILANMASINDA KULLANILACAK
    'da aşılama sürecinin iyi ilerlediğine işaret eden , ilave dozların bağışıklık artırıcı aşılarda, ortaya çıkan yeni varyantlarla mücadelede, çocuk ve gençlerin aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

    1,8 MİLYAR DOZLUK ALIM SÖZLEŞMESİ ONAYLANDI
    Von der Leyen, 'nun BioNTech-Pfizer'la 2021-2023 yılları için 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar dozluk alım sözleşmesini onayladığını kaydetti.

    AB'NİN BUGÜNE KADARKİ AŞI ANLAŞMALARI
    AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, ile 405 milyon, ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

    Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda.

    AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

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