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    • Dünya
    • 07.05.2021 09:30
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    • 07.05.2021 09:32
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    SON DAKİKA: kripto paralara karşı uyarıda bulundu: İhtiyatlı yatırım yapın

    Son dakika haberleri... Daha önce le attığı tweetlerle piysayı manipüle eden , kripto paralar ve n ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.

    Elon Musk'tan kritik uyarı

    Milyarder iş adamı sokakta kripto paralar ve üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan , kripto para piyasasında ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi.

    Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

    Kripto paralar arasında n'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

    Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.

    Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.

    Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.

    Sonrasında Musk 'lilerin model araçlarını imzalayarak, aracına binerek uzaklaştı.

    EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

    Sınırsız sayıda bulunan, merkeziyetsiz olan Dogecoin'i popüler hale getiren isim Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla Dogecoin fiyatlarında yükselişe sebep oluyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Elon Musk kripto paralara karşı uyarıda bulundu: İhtiyatlı yatırım yapın