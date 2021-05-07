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    • Dünya
    • 07.05.2021 22:12
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    • 07.05.2021 22:52
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    Son dakika! 'den halkını yerlerinden eden 'e sert tepki

    Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Sözcü Yardımcısı , 'ün 'nde lilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

    AA
    ABD'den İsrail'e Filistin tepkisi

    Son dakika haberi... Günlük basın toplantısında Porter, "Kudüs'te artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan kaçınması önemlidir." dedi.

    "Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.

    FİLİSTİNLİ AİLELERİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

    Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

    Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

        Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

        İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

        Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

        Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

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        YAHUDİ YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİ SİVİLLERE KARŞI SİLAH KULLANDI

        Şeyh Cerrah'ta Araplar ile Yahudiler arasında kavga çıkmış, olayda Yahudi yerleşimcilere ait bir araç ateşe verilmişti.

        Bunun üzerine Yahudi yerleşimcilerin belirsiz hedeflere ateş açtığı, polisin, aracın ateşe verilmesiyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

        Sosyal medyaya düşen görüntülerde de iki Yahudi yerleşimcinin ellerindeki silahlarla etrafa ateş açtıkları görülüyor.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, kendilerine ait aracı ateşe veren Filistinli sivil gençlere karşı silah kullandı.

        İsrail polisinden de yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylarda 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, bölgede yaşanan olaylarda bir aracın ateşe verildiği ve protesto eyleminin şiddet eylemlerine dönüştüğüne dikkat çekildi.

        OLAY

        Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler ile etrafta bulunan Yahudi yerleşimciler arasında iftar vakti kavga yaşanmıştı.

        İsrail'in, evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurmuştu.

        Bu sırada Yahudi yerleşimciler, iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başlamıştı.

        Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşanmış, iftar masaları dağılmıştı.
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        ABD'den İsrail'e Filistin tepkisi
        Haberler Dünya Son dakika! ABD'den Filistin halkını yerlerinden eden İsrail'e sert tepki