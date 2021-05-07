BABSI İLK GÖÇ EDENLERDEN

Akın Yıldırım'ın ailesinin Tunceli'den 1960 yılında Almanya'ya göç eden ilk kuşak Türk işçilerden olduğu ve babasının ünlü bir otomobil firmasında montaj hattında çalıştığı belirtildi. Stuttgart doğumlu olan Türk astrofizikçi Yıldırım'ın küçük yaşlardan bu zamana kadar uzay bilimleri ve astrofizik fizik ile ilgilendiği kaydedildi. Alman basınına konuşan Yıldırım, "Almanya'da istediğimiz her şeyi başarmamız için bize verilen fırsat için şanslıyız. Öğretmenlerimden aldığım destek çok daha önemliydi" diye konuştu.Yıldırım, Mayıs 2022'de yeni NASA teleskopu ile üç milyar yıl uzakta olan galaksiyi yaklaşık on saat boyunca gözlemleyebilecek ekibin içinde yer almaktan onur duyduğunu ifade etti. Öte yandan, NASA'nın yıldızların milyonlarca yıl önceki halini incelebilen kızılötesi uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu, 8.8 milyar dolara mal olmuştu.