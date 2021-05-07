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    ’un şirketi uzay seyahati için tek koltuğu satışa çıkardı

    ’un şirketi , uzay seyahati için tek koltuğu satışa çıkardı. En yüksek teklifi veren, 20 Temmuz’da astronotlarla tura çıkacak. Fiyatın en az 200 bin dolar olması bekleniyor.

    Uzay turizm
    Dünyanın en zengin ismi 'un sahip olduğu , uzay turizmi roketi 'la yapılacak seyahat için tek koltuğu satışa çıkardı. Şirket, ilk astronot ekibini 20 Temmuz'da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayedede bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağını duyurdu. Teklifleri almaya da dün başladı.

    19 Mayıs'a kadar, açık artırma web sitesinde kapalı çevrimiçi teklifler alınacak. 19 Mayıs'ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme işlemi gerçekleşecek. Katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran'da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşecek.



    KAZANÇ BAĞIŞLANACAK
    Açık artırmadan elde edilen gelir, Blue Origin'in kuruluşu olan 'a bağışlanacak.



    HİSSE SATTI
    Bezos     bu hafta yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olan 739 bin hissesi sattı. Bu satışı Blue Origin'i finanse etmek için yaptığı belirtiliyor.




    MUSK'IN UYDULARI TÜRKİYE'DEN GÖZLENDİ
    Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde Türkiye'nin bir çok noktasında görüldü. Binden fazla uydu uzaya salındı.



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    Haberler Dünya Jeff Bezos’un şirketi uzay seyahati için tek koltuğu satışa çıkardı