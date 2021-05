en zengin ismi Jeff Bezos 'un sahip olduğu Blue Origin , uzay turizmi roketi New Shepard 'la yapılacak seyahat için tek koltuğu satışa çıkardı. Şirket, ilk astronot ekibini 20 Temmuz'da uzaya uçuracağını ve onlarla gidecek kişinin, müzayedede bilete en yüksek teklifi veren kişi olacağını duyurdu. Teklifleri almaya da dün başladı.19 Mayıs'a kadar, açık artırma web sitesinde kapalı çevrimiçi teklifler alınacak. 19 Mayıs'ta ise mühürsüz, çevrimiçi teklif verme işlemi gerçekleşecek. Katılımcılar, açık artırmaya devam etmek için en yüksek teklifi aşmaya çalışacak. 12 Haziran'da ise çevrimiçi açık artırma ile gerçekleşecek.artırmadan elde edilen gelir, Blue Origin'in kuruluşu olan Club for the Future 'a bağışlanacak.bu hafta yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olan 739 bin Amazon hissesi sattı. Bu satışı Blue Origin'i finanse etmek için yaptığı belirtiliyor.Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde Türkiye'nin bir çok noktasında görüldü. Binden fazla uydu uzaya salındı.