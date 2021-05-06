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    • Dünya
    • 07.05.2021 00:39
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    • 07.05.2021 00:40
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    Mossad Başkanı 'e ziyaret

    , (Mossad) Başkanı 'in başkent 'yı ziyaret ettiğini ve yetkililerle iş birliğini güçlendirme konularını görüştüğünü duyurdu. Haberin detayları...

    AA
    Mossad Başkanı Bahreyn'de

    resmi haber ajansına göre, 'yı ziyaret eden Cohen, Başkanı Adil bin Halife el-Fadıl ve Başkanı tarafından karşılandı.

    Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme yolları ile bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanlarına dair konuları ele aldı.

    'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, ve " ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.

    Bahreyn ve , İsrail ile normalleşmenin ardından ekonomi, turizm, sağlık, bankacılık, teknoloji ve havacılık alanlarında onlarca anlaşma yapmıştı.

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