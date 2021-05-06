İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda araştırmayı yürüten Dr. Sharon Alroy-Preis, "Nüfusunun en yüksek oranda Kovid-19'a karşı aşılandığı ülke olan İsrail, aşının etkinliğini belirlemek ve aşılama programının halk sağlığı üzerindeki daha geniş etkilerini gözlemlemek için benzersiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Sharon, "Bu noktaya kadar, dünyadaki hiçbir ülke ulusal çapta Kovid-19 aşılama kampanyasının halk sağlığına etkisini açıklamamıştı. Bu veriler son derece önemli çünkü hala üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli zorluklar olsa da Kovid-19 aşılamasının sonunda salgını kontrol etmemizi sağlayacağı konusunda umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından verilen rakamlara göre, Aralık 2019'dan bu yana, Kovid-19 salgını 192 ülke ve bölgede 3,23 milyondan fazla can aldı.

Dünya çapında 154 milyondan fazla vaka bildirilirken, 91 milyonun üzerinde insan iyileşti.