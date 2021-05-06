Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.
Bulgular cesaret verici olsa da salgını kontrol altına almak için bazı zorlukların devam ettiği hatırlatıldı.
Kovid-19'a karşı hem enfeksiyon hem de aşılama bağışıklık süresinin bilinmediğinin altı çizilerek, gelecekte aşıya dirençli yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
Aşı kapsamının dünya çapında sürekli artmasının gerekeceği belirtilen araştırmada, tek doz aşının enfeksiyona karşı yüzde 58, hastaneye yatmaya karşı yüzde 76 ve ölüme karşı ise yüzde 77 koruma sağladığı bildirildi.