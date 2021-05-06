Mali'de yaşayan 25 yaşındaki Halime Sisi, hamileliğinin son dönemlerinde sorun yaşamaya başladı. Bu durum, Sağlık Bakanı Fanta Siby'in dikkatinden kaçmadı. Siby, kadının daha iyi tedavi ve kontrol edilmesi için Fas'taki bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan muayene sonucu, 7 bebek beklediği açıklandı. Ancak sezaryenle doğuma alınan kadın, 5 kız 4 erkek dünyaya getirince, doktorlar bile şaşırdı. Bu tür hamileliklerde çok sık komplikasyonlar meydana gelmesi sonucu bebeklerinin hepsinin sağ kalmasının olanaksız olduğu açıklandı. Ancak bu bebeklerin şimdilik sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı.

İŞTE İKİ ÖRNEK

Avustralya'da 13 Haziran 1971'de Geraldine Brodrick, dokuz doğurdu. Bebeklerden 2'si ölü doğarken, diğer 7'si de ilk haftalarında vefat etti.

Malezya'da 26 Mart 1999'da Zurina Mat Saad, 5 erkek ve 4 kız dünyaya getirdi. Ancak hiçbiri 6 saatten fazla hayatta kalamadı.