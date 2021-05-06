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    'ta bir kadın, 5 kız, 4 erkek bebek doğurdu!

    'de yaşayan 25 yaşındaki , hamileliğinin son dönemlerinde sorun yaşamaya başladı. Bu durum, Sağlık Bakanı y'in dikkatinden kaçmadı. Siby, kadının daha iyi tedavi ve kontrol edilmesi için 'taki bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan muayene sonucu, 7 bebek beklediği açıklandı. Ancak sezaryenle doğuma alınan kadın, 5 kız 4 erkek dünyaya getirince, doktorlar bile şaşırdı.

    Dokuz doğurdu

    Mali'de yaşayan 25 yaşındaki , hamileliğinin son dönemlerinde sorun yaşamaya başladı. Bu durum, Sağlık Bakanı y'in dikkatinden kaçmadı. Siby, kadının daha iyi tedavi ve kontrol edilmesi için 'taki bir hastaneye kaldırdı.

    Burada yapılan muayene sonucu, 7 bebek beklediği açıklandı. Ancak sezaryenle doğuma alınan kadın, 5 kız 4 erkek dünyaya getirince, doktorlar bile şaşırdı. Bu tür hamileliklerde çok sık komplikasyonlar meydana gelmesi sonucu bebeklerinin hepsinin sağ kalmasının olanaksız olduğu açıklandı. Ancak bu bebeklerin şimdilik sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı.

    İŞTE İKİ ÖRNEK
    Avustralya'da     13 Haziran 1971'de , dokuz doğurdu. Bebeklerden 2'si ölü doğarken, diğer 7'si de ilk haftalarında vefat etti.

    Malezya'da 26 Mart 1999'da Z, 5 erkek ve 4 kız dünyaya getirdi. Ancak hiçbiri 6 saatten fazla hayatta kalamadı.

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