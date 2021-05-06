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    • Dünya
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    • 06.05.2021 19:54
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    'da uyuşturucu çetesi ile polis metro istasyonunda çatıştı! Çok sayıda ölü var

    ’nın kentindeki bir metro istasyonunda film sahnesini andıran bir çatışma yaşandı. Uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybetti.

    İHA

    'nın kentindeki bir metro istasyonunda film sahnesini andıran bir çatışma yaşandı.

    Jacarezinho bölgesinde bulunan Triagem Metro İstasyonu yakınında polis ile uyuşturucu çetesi arasında silahlı çatışma çıktı.

    Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Yerel basında çıkan haberlerde, polisin bir uyuşturucu çetesine baskın yaptığı ifade edilirken, hayatını kaybedenler arasından polisin ve sivil vatandaşların olduğu belirtildi. Çatışma nedeni ile metro vagonunda bulunan 2 yolcunun da yaralandığı aktarıldı.

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