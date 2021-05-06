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    • Dünya
    • 06.05.2021 09:13
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    • 06.05.2021 09:25
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    boşanma kararının ardından servetinden 1.8 milyar dolarlık hisseyi eşine aktardı

    'un kurucusu , 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda’ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Gates, servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda en zenginler listesinde 17 sıra birden düşecek.

    DHA
    Gates'in servetinden ilk hisse giti

    ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. Bill Gates'in 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor.

    Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gates'ten ilk adım geldi. Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

    Devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

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        Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor.

        Melinda'yı New York'tan 4 avukat, Bill Gates'i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek.
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            Haberler Dünya Bill Gates boşanma kararının ardından servetinden 1.8 milyar dolarlık hisseyi eşine aktardı