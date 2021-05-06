Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi. Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı.
Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates'in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan'da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.
AZERBAYCANLI SPİKER KIRDI GEÇİRDİ
Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı spiker ayrılık haberini sunarken söylediği sözler ile sosyal medyayı kırdı geçirdi.
PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
Spikerin "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek.