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    • Dünya
    • 06.05.2021 11:54
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    • 06.05.2021 12:04
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    Azerbaycanlı spikerden güldüren yorumu: Adam koyabilse avrada çip koyar

    ’un kurucusu ve eski CEO’su ve eşi boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı spiker ayrılık haberini sunarken söylediği sözler ile sosyal medyayı kırdı geçirdi.

    takvim.com.tr
    Adam koyabilse avrada çip koyar

    Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi. Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı.

    Adam koyabilse avrada çip koyar

    Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates'in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan'da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.


    AZERBAYCANLI SPİKER KIRDI GEÇİRDİ
    Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı spiker ayrılık haberini sunarken söylediği sözler ile sosyal medyayı kırdı geçirdi.


    PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI
    Spikerin "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek.

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        Haberler Dünya Azerbaycanlı spikerden güldüren Bill Gates yorumu: Adam koyabilse avrada çip koyar