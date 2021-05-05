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    • Dünya
    • 05.05.2021 13:00
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    • 05.05.2021 13:19
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    ! 'dan flaş kararı

    haberine göre 'ın koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek ı adayları için ni yasaklamayı planladığı belirtildi.

    Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı

    Reuters'ta yer alan haberine göre 'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek ı adaylarına ni yasaklamayı planladığını belirtildi.

    2020 yılında hac ibadeti için ülkeye geleceklere salgın nedeniyle izin vermeyen Suudi Arabistan, bu yıl da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Riyad yönetiminin hac izinlerini bu yıl da iptal etmeyi düşündüğünü söyledi.

    Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, her yıl kutsal kentler Mekke ve Medine'yi hac ibadeti için ziyaret ediyor. Koronavirüs salgınından önceki son hac olan 2019 yılında, yaklaşık 5 milyon kişi Suudi Arabistan'a giriş yapmıştı.

    Sürekli artan koronavirüs vakaları ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 mutasyonlarının kararın alınmasında etkili olacağı düşünülüyor.

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