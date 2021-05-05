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    • Dünya
    • 06.05.2021 02:03
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    • 06.05.2021 02:03
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    Son dakika: 'den 'ya donanma gemisi! Balıkçılık sorunu büyüyor

    Gelen son dakika haberine göre, ile arasında yaşanan balıkçılık sorunu büyüyor. dan yapılan açıklamada, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderildi.

    AA
    İngiltere Fransa arasında gerilim!

    Gelen son dakika haberine göre, İngiltere ile Fransa arasında yaşanan balıkçılık sorunu büyüyor. İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderildi.

    ACİL DİYALOG ÇAĞRISI
    İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

        Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

        FRANSA ADAYI ABLUKAYA ALMAKLA TEHDİT ETTİ
        Sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

        Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

        Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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        Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'den Fransa'ya donanma gemisi! Balıkçılık sorunu büyüyor