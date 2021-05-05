Fransa'nın Finistère kentinde L214' adlı hayvan hakları koruma derneği tarafından mezbahaya yerleştirdikleri gizli kamerada ortaya çıkan işkence görüntüleri hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.
Briec ilçesindeki bir domuz mezbahanesinde çekilen görüntüler, hayvanların tek ayaklarından asıldıkları, elektroşok ile yapılan işkence ve diğer hayvanların önünde kesildikleri görülüyor.
Hayvan hakları derneği L214 durumun içler acısı olduğunu ifade ederek, "Kan donduran görüntüleri görmeye devam ediyoruz.