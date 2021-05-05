Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.05.2021 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2021 08:43
    ABONE OL

    'da darbe karşıtı grup ordu ile çatıştı: 8 ölü

    'ın sınırındaki eyaletinde askeri darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan (CDF) ile arasında çıkan çatışmalarda Myanmar ordusundan 8 askerin öldüğü bildirildi.

    AA
    Darbe karşıtı grup ordu ile çatıştı: 8 ölü

    haber sitesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir CDF yetkilisi, eyalete bağlı kentinde 2 ve 3 Mayıs'ta ordusu ile çatışmalar yaşandığını aktardı.

    nun sivillere yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini ifade eden yetkili, "Darbe karşıtı protestolara katılanları öldürmekle tehdit ettiler ve işkence yapmaya kalktılar." dedi.

    CDF yetkilisi, çatışmalarda Myanmar ordusu mensubu 8 kişinin öldüğünü söyledi.

    land Savunma Kuvvetleri, sinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.

    MYANMAR HAVA KUVVETLERİNDEN 80 ASKER, PROTESTOLARA KATILDI
    Öte yandan askeri darbeden bu yana nden yaklaşık 80 personelin, askeri yönetimin emirlerine karşı gelerek protestocuların safına geçtiği öğrenildi.

    nda çalışan ve askeri darbenin ardından sivil itaatsizlik eylemlerine katılan Çavuş Aung Zay Ya, protestocuları destekleyen askerlerin listesine ulaştığını belirtti.

    Listede 80 askerin isminin bulunduğunu kaydeden Ya, hava kuvvetleri içinde askeri yönetime karşı huzursuzluğun giderek arttığını savundu.

    Ya, ordunun siyasete karşımasına başından beri karşı olduğunu vurguladı ve "Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Eğer askersek askerlikten başka bir şey yapmamamız gerekir. Bu yüzden sivil itaatsizlik eylemine katıldım." dedi.

    MYANMAR'DA ASKERİ DARBE
    Myanmar ordusu, hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

    Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
    Haberler Dünya Myanmar'da darbe karşıtı grup ordu ile çatıştı: 8 ölü