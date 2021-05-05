Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyasının hızla devam ettiği Kanada'da, Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının uygulandığı yaş aralığı güncellendi. Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı federal kurum olan Health Canada, Pfizer-BioNTech aşısının minimum kullanım yaşının 16'dan 12'ye indirerek, 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanımına onay verdi.
Health Canada Baş Sağlık Danışmanı Doktor Supriya Sharma yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının Kanada'da çocuklara uygulanmasına izin verilen ilk Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, "Bu, Kanada'da çocuklarda kullanımına için izin verilen ilk Kovid-19 aşısı ve Kanada'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.
PFİZER-BİONTECH AŞISININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİ
Pfizer-BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 12 ila 15 yaşları arasında 2 bin 200'den fazla çocuğun katıldığı bir klinik çalışmada, aşılarının güvenli ve etkili olduğu, aynı zamanda 12-15 yaşları arasındaki çocuklarda güçlü antikor tepkileri ürettiği kaydedilmişti. Çalışmalar sırasında, plasebo aşısı uygulanan grupta toplam 18 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, fakat işlevsel Kovid-19 aşısı verilen grupta hiçbir enfeksiyon tespit edilmediği belirtilmişti.
EMA VE FDA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI