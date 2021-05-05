Health Canada Baş Sağlık Danışmanı Doktor Supriya Sharma yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının Kanada'da çocuklara uygulanmasına izin verilen ilk Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, "Bu, Kanada'da çocuklarda kullanımına için izin verilen ilk Kovid-19 aşısı ve Kanada'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.





PFİZER-BİONTECH AŞISININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİ