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    • 06.05.2021 00:12
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    Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vereceğini açıkladı

    Cumhurbaşkanı , Başbakan 'nun tanınan yasal sürede yeterli desteği bulamamasının ardından hükümetini kurma görevini Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri 'e verme kararı aldı. Netanyahu, 28 günlük yasal süre içinde koalisyon hükümetini kuramayınca görevi dün gece Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etmişti. İşte ayrıntılar...

    AA
    Netanyahu'ya kötü haber! Rakibine...

    Rivlin, Netanyahu'nun tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından bu sabahtan itibaren Meclis'te temsil edilen partilerin heyetleriyle görüştü.

    GÖREV RAKİBİNE VERİLECEK

    Görüşmeleri tamamladıktan sonra yaptığı basın toplantısında Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid Lideri Lapid'e vereceğini belirtti.

    Rivlin ile parti heyetleri arasında bugün yapılan görüşmelerde, 56 milletvekili Lapid'in liderliğindeki koalisyon hükümetini destekleyeceklerini teyit etti.

    HÜKÜMET KURMAK İÇİN EN AZ 61'E ULAŞILMASI GEREKİYOR

    Ancak koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

    Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek.

    4 HAFTA İÇİNDE KURULAMAZSA GÖREV MECLİS'İN

        Lapid, 4 hafta içinde koalisyon hükümetini kuramazsa, Rivlin bu görevi Meclis'e verecek.

        ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

        Meclis de 21 gün içinde koalisyonu kuracak bir ismi belirleyemezse ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak.

        İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

        Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

        Meclis'te 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.
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            Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vereceğini açıkladı