Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Meclis'te 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.