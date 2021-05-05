Rivlin, Netanyahu'nun tanınan 28 günlük yasal sürede koalisyon hükümetini kuramamasının ardından bu sabahtan itibaren Meclis'te temsil edilen partilerin heyetleriyle görüştü.
GÖREV RAKİBİNE VERİLECEK
Görüşmeleri tamamladıktan sonra yaptığı basın toplantısında Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid Lideri Lapid'e vereceğini belirtti.
Rivlin ile parti heyetleri arasında bugün yapılan görüşmelerde, 56 milletvekili Lapid'in liderliğindeki koalisyon hükümetini destekleyeceklerini teyit etti.
HÜKÜMET KURMAK İÇİN EN AZ 61'E ULAŞILMASI GEREKİYOR
Ancak koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Kilit konumdaki Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı Yamina Partisi'nin tutumu Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulup kurulamayacağını belirleyecek.
4 HAFTA İÇİNDE KURULAMAZSA GÖREV MECLİS'İN