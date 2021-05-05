Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.05.2021 17:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2021 17:34
    ABONE OL

    yasağının devamına karar verdi

    , 'deki 6 Ocak Kongre baskını sonrası eski başkan 'ın sosyal paylaşım platformuna giriş yasağının devam etmesine karar verdi.

    DHA
    Trump'a yasak devam edecek

    Facebook, ABD eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformununa giriş yasağının devam etmesine karar verdi. Yasak, Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Instagram'ı da kapsarken, Facebook Gözetim Kurulu, belirsiz ve süresiz askıya alma cezasının 'uygun' olmadığını belirterek, konuyu altı ay içinde yeniden inceleyeceklerini ifade etti.

    6 OCAK'TA KONGRE BİNASI SONRASI ASKIYA ALINDI
    Facebook Gözetim Kurulu'nda avukat, profesör, gazeteci ve insan hakları aktivistinden oluşan 20 üyesi bulunuyor.

    Trump'ın Facebook hesapları, Kasım ayındaki başkanlık seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine 6 Ocak'ta düzenlenen mitingte Kongre binası baskını sonrası askıya alınmıştı.

        ÖZEL BLOGLA GERİ DÖNDÜ
        Öte yandan, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde sosyal medya platformlarındaki hesapları askıya alınan Donald Trump, kendi sosyal medya iletişim ağını kurdu.Trump, "Donald Trump'ın Masasından" adlı bloğu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak yer" olarak tanımladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
        Haberler Dünya Facebook Donald Trump yasağının devamına karar verdi