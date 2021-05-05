Dünya koronavirüsle boğuşurken Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde flaş bir gelişme yaşandı.
KISITLAMALAR TAMAMEN KALDIRILIYOR
Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther, eyalette 17 Mayıs'tan itibaren koronavirüs kısıtlamalarını tamamen kaldırarak normalleşmeye dönüleceğini açıkladı.
VAKA SAYILARINDA KAYDEDİLEN DÜŞÜŞ SAYESİNDE
Schleswig-Holstein eyaleti Başbakanı Daniel Günther yaptığı açıklamada, eyalette koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler neticesinde günlük vaka sayılarında kaydedilen düşüş ve insidans değerlerinin 54,4 seviyesine inmesi sayesinde Schleswig-Holstein eyaletinde 17 Mayıs'tan itibaren Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını ve normalleşmeye dönüleceğini kaydetti.
Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında Almanya'nın en önemli tatil bölgelerinin de açılacağını belirten Günther, Kuzey ve Baltık Denizleri arasındaki otellerin, restoranlar ve tatil köylerinin sıkı hijyen kuralları altında açılacağını duyurdu.