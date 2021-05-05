Öte yandan Almanya'da Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda (Infektionsschutzgesetz) yapılan değişiklik kapsamında insidans değerleri, 100 bin kişilik bir şehir veya bölgede yeni enfeksiyon sayısında 7 gün içinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakanın görülmesi üzerine söz konusu bölgelerde kapanma ve kısıtlama tedbirleri getiriliyor.

İnsidans değerleri bir hafta içinde 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 3 gün ardı ardına 100 yeni vakaya rastlanmaz ise, bu bölge veya şehirlerde önlemler gevşetilip yasaklar kaldırılıyor.