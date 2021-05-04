Şok ses kayıtları ortaya çıktı! AB 130 göçmeni göz göre göre ölüme terk etmiş

Açıklamaya göre, Alarm Phone, saatler boyunca tehlikedeki botun konumunu AB yetkililerine bildirdi.

Avrupalı yetkililer ise yardım etmek yerine sorumluluğu Libya makamlarına bırakmayı tercih etti. Libya Sahil Güvenliği de kapasitesi olmadığı için kurtarma operasyonu başlatamadı. Böylece kıyıya 45 kilometre mesafedeki 130 göçmen denizde ölüme terk edildi.