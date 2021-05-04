Milyonlarca insan iş bulma umuduyla yaptığı büyük göçün tersine dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Tarımköy projesi" geliştirildi. Anadolu'daki köyleri, ilçeleri geliştirmek, yeni iş imkânları yaratmak ve Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen ve şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşturmak amacıyla başlatılan proje büyük ilgi gördü.