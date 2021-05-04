



İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.