Almanya'da 1 Mayıs gösterilerine damga vuran Ayşe Şaşmaz yaşadıklarını anlattı

46 yıldır eşi Rıza Şaşmaz ile Almanya'da yaşayan Ayşe Şaşmaz 1 Mayıs'taki görüntülerle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"O gün hava güneşliydi balkona çıktım. 1 Mayıs nedeniyle insanlar burada toplanmışlar. Baktım biri bana el sallıyor maske olunca tam tanıyamadım ama herhalde tanıdık birisi diye düşündüm. Ben de el salladım. Sonra meydandaki kalabalık el sallamaya başladı. Sonra öpücük attılar ben de onlara öpücük attım. Baktım biriken tüm halk bana döndü. Eşim hemen uyardı 'gir içeri' diye ama ben onlara el sallamaya devam ettim."