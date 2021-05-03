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    • Dünya
    • 04.05.2021 06:16
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    • 04.05.2021 06:16
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    SON DAKİKA: duyurdu: 'dan 30 savaş uçağı almak için anlaşma imzalandı

    Son dakika haberine göre, 'ın 'dan 30 adet savaş uçağı satın almasına ilişkin anlaşma imzalandığı bildirildi. Mısır resmi makamlarının daha önceki açıklamalarına göre, 2015'te yapılan anlaşma gereği 24 adet Rafale savaş uçağı, 2015-2019 arasında 'ne teslim edildi.

    AA
    Mısır duyurdu! 30 adet alacak

    'ın 'dan 30 adet savaş uçağı satın almasına ilişkin anlaşma imzalandığı bildirildi.

    Sözcüsü fai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ile arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

    Rifai, Mısır'ın Fransa ile 30 Rafale savaş uçağı satın alınmasına ilişkin anlaşmanın, en az on yıl vadeli finansman kredisi yoluyla yapıldığını kaydetti.

    Sözcü Rifai açıklamasında, 2015 yılında da iki ülke arasında 24 adet Rafale savaş uçağı alımı için bir anlaşma yapıldığını hatırlattı.

    Mısır resmi makamlarının daha önceki açıklamalarına göre, 2015'te yapılan anlaşma gereği 24 adet Rafale savaş uçağı, 2015-2019 arasında Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Mısır duyurdu: Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalandı