Bild gazetesinin kaynaklarına dayandığırdığı Pazartesi günü yayımlanan haberine göre, fabrikanın işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar. Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln'deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde Ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE ABD'DEKİ BİRÇOK FABRİKADA ÜRETİM DURMUŞTU

Ford daha önce de aynı nedenlerle ABD'deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu. Bu gelişmeler şirketin ilk çeyrek bilançosuna yansımış, hisselerinde değer kayıpları yaşanmıştı.