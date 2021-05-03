Bild gazetesinin kaynaklarına dayandığırdığı Pazartesi günü yayımlanan haberine göre, fabrikanın işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar. Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln'deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde Ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.
DAHA ÖNCE ABD'DEKİ BİRÇOK FABRİKADA ÜRETİM DURMUŞTU
Ford daha önce de aynı nedenlerle ABD'deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu. Bu gelişmeler şirketin ilk çeyrek bilançosuna yansımış, hisselerinde değer kayıpları yaşanmıştı.
KISA VADEDE ALTI AY SÜRMESİ BEKLENİYOR
ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins, Nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
TALEP YÜKSELDİ
BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.