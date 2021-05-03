Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.05.2021 16:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 16:26
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Çip krizi | 'deki fabrikasında üretimi durdurdu

    Son dakika haberleri... merkezli otomotiv üreticisi , küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle 'deki fabrdikasında üretimi durdurdu.

    DHA
    Dünya devi üretimi durdurdu

    Bild gazetesinin kaynaklarına dayandığırdığı Pazartesi günü yayımlanan haberine göre, fabrikanın işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar. Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln'deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde Ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.

    DAHA ÖNCE ABD'DEKİ BİRÇOK FABRİKADA ÜRETİM DURMUŞTU
    Ford daha önce de aynı nedenlerle ABD'deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu. Bu gelişmeler şirketin ilk çeyrek bilançosuna yansımış, hisselerinde değer kayıpları yaşanmıştı.

    KISA VADEDE ALTI AY SÜRMESİ BEKLENİYOR
    ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO'su Chuck Robbins, Nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan chip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

    TALEP YÜKSELDİ
    BBC'nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen chip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, chip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok chip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, chip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

        ELON MUSK DA ÇİP KRİZİNE DEĞİNDİ
        ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk da aynı günlerde yaptığı açıklamada, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

        Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Buna göre Tesla'nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Selahattin Demirtaş'a sert tepki: Kuklası olduğu PKK’dan emir almış!
        Haberler Dünya SON DAKİKA: Çip krizi | Ford Almanya Köln'deki fabrikasında üretimi durdurdu