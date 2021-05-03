Bill ve Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sona erdireceklerini Twitter'dan duyurdu. Gates, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" ifadeleri kullanıldı.
Çift, 2000 yılında hayırsever örgütleri Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmuştu.
"ÜÇ HARİKA ÇOCUK YETİŞTİRDİK"
Açıklamada, "Üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için bütün dünyada çalışan bir temel oluşturduk" dendi.
Çiftin açıklaması şöyle devam etti: "Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz, vakıfta da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte ilerleyebileceğimize artık inanmıyoruz."
Vakıf, CNN Business'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.