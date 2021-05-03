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    • 04.05.2021 00:45
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    Son dakika: 27 yıllık evlilik bitiyor! - çifti boşanma kararı aldı

    'un kurucusu Amerikalı milyarder ve eşi , boşanma kararı aldı. Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

    Bill Gates boşanıyor!

    Bill ve Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sona erdireceklerini Twitter'dan duyurdu. Gates, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" ifadeleri kullanıldı.



    Çift, 2000 yılında hayırsever örgütleri Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurmuştu.

    "ÜÇ HARİKA ÇOCUK YETİŞTİRDİK"
    Açıklamada, "Üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için bütün dünyada çalışan bir temel oluşturduk" dendi.



    Çiftin açıklaması şöyle devam etti: "Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz, vakıfta da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte ilerleyebileceğimize artık inanmıyoruz."

    Vakıf, CNN Business'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.



        Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un kurucularından olan Bill Gates, milyarderler listesinin yıllarca zirvesindeydi

        2017'de birinciliği Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a kaptıran Gates'in net serveti 127,7 milyar dolar.

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        Bill Gates boşanıyor!
        Haberler Dünya Son dakika: 27 yıllık evlilik bitiyor! Bill Gates - Melinda Gates çifti boşanma kararı aldı