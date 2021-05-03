



Çiftin açıklaması şöyle devam etti: "Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz, vakıfta da birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak hayatımızın bir sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte ilerleyebileceğimize artık inanmıyoruz."

Vakıf, CNN Business'ın yorum talebine henüz cevap vermedi.