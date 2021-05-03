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    • Dünya
    • 03.05.2021 18:02
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    • 03.05.2021 18:12
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    'da e karşı yaşam mücadelesi: Oksijen bulamayınca annesine uyguladı

    ’da e yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine ile müdahale etti. Hastanede verilen yaşam mücadelesi an be an kameraya yansıdı. İşte o anlar...

    DHA
    Oksijen bulamayınca annesine suni teneffüs uyguladı

    Dünyayı etkisi altına alan ü salgınında merkez üssü haline gelen 'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.

    Ülkenin eyaletindeki kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine ile müdahale etti. O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

    Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Oksijen bulamayınca annesine suni teneffüs uyguladı
    Haberler Dünya Hindistan'da koronavirüse karşı yaşam mücadelesi: Oksijen bulamayınca annesine suni teneffüs uyguladı