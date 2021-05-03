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    • Dünya
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    • 03.05.2021 19:09
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    , Amerikan 'ın koronavirüs aşısını aşılama programından çıkardı!

    Son dakika haberleri... Avrupa'da tartışma konusu haline gelen 'nın ardından Amerikan aşısı da tartışılır hale geldi. 'da Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı.

    AA
    Amerikan aşısı çizik yedi

    Avrupa'da tartışma konusu haline gelen AstraZeneca'nın ardından Amerikan aşısı Johnshon and Johnson da tartışılır hale geldi.

    Damimarka aşıyı aşılama programından çıkardı.

    Danimarka'da Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı.

    "RİSK ALMAYA DEĞMEZ..."
    Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.

    Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

    ASTRAZENECA DA PROGRAMDAN ÇIKARILMIŞTI
    Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.

        KANDA PIHTILAŞMA İLE BAĞLANTISI
        Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Genel Direktörü Emer Cooke, Covid-19'a karşı geliştirilen Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu belirterek, kan pıhtılaşması vakaları ile aşı arasında muhtemel bağlantı bulunduğunu açıklamıştı.

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