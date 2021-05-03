Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.05.2021 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 11:51
    ABONE OL

    'de ırkçılığın tehlikeli boyutunun kanıtı! kökenlilere nefret suçu yüzde 164 arttı

    "Medeniyet" naralarıyla kendilerini öve öve bitiremeyen 'de ırkçılığın geldiği durumun boyutunu rakamlar öne çıkardı. ABD'de yaşayan kökenlilere yönelik nefret suçlarında 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 artış görüldüğü bildirildi.

    AA
    Rakamları görünce ABD'den tiksineceksiniz

    'de yaşayan kökenlilere yönelik nefret suçlarında 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 164 artış görüldüğü bildirildi.

    ne bağlı Aşırılık Çalışmaları Merkezinin polis raporlarına dayanarak yaptığı bir araştırmada, ABD'de yaşayan Asyalılara karşı 2021'de işlenen nefret suçları incelendi.

    YÜZDE 164'LÜK ARTIŞ
    Araştırmada, ABD'nin en büyük 16 şehrinde bildirilen nefret suçlarının sayısı 2020'nin ilk çeyreğinde 36 iken, 2021'in aynı döneminde bu sayı yüzde 164'lük bir artışla 95'e yükseldi.

    Nefret suçlarında en büyük artışın görüldüğü kent yüzde 223 ile olurken, bu kenti yüzde 140 artışla ve yüzde 80 artışla takip etti.

    KOVİD-19 TEMEL NEDEN
    Asya karşıtlığının nefret suçlarını tetiklediğine dikkat çekilen araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Asya kökenli Amerikalılara karşı nefret suçlarını körüklediğine işaret edildi.

    ABD'de Asyalı Amerikalılara yönelik nefret ve ayrımcılık vakalarını izleyen kuruluşlardan "e"in son raporunda, ülkede 19 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 arasında 3 bin 795 nefret suçu bildirimi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

    NEFRET SUÇLARI YASASI ONAYLANDI
    , 23 Nisan'da ABD'de yaşayan Asya kökenli kişilere yönelik Kovid-19 sebebi ile artan nefret suçlarına karşı Kovid-19 Nefret Suçları Yasası'nı onaylamıştı.

    Yasa kapsamında Asya kökenlilere karşı nefret suçları kınanırken, bünyesinde Kovid-19 ile alakalı olabilecek nefret suçlarının daha hızlı araştırılması için yeni bir birim oluşturulması kararı alınmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
    Haberler Dünya ABD'de ırkçılığın tehlikeli boyutunun kanıtı! Asya kökenlilere nefret suçu yüzde 164 arttı