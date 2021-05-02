Son dönemde "yükselen kıta" Afrika ile ilişkilerine hız veren Türkiye'nin 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı, 2019 sonu itibarıyla 42'ye yükseldi. Bölgesel ve küresel konularda gelecek yıllarda ağırlığını daha da artırması beklenen Afrika, büyük bir ekonomik ve ticari potansiyel barındırıyor.
Insıde Over adlı internet sitesinde yer alan bir makalede, "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" ilkesini benimseyen Ankara'nın, söz konusu kıtada giderek artan varlığına dikkat çekildi.
"OSMANLILAR YENİDEN KITADA"
Yazıda, "Osmanlılar yeniden kıtaya girdi" denilerek, Türkiye'nin Afrika'da inşa ettiği ve etmekte olduğu "ileri karakolları" bulunduğu belirtildi.
Türkiye'nin, Afrika'ya kesin hedefle gittiği, bunun "İtalya ve Portekiz gibi yıpranmış, zayıflamış ve halsiz güçler pahasına genişlemek" olduğu aktarıldı.