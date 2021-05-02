"TÜRKİYE'NİN DİNAMİZMİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara'nın benimsediği dış politika sayesinde Türkiye'nin "Françafrique" olarak nitelendirilen ve Fransa'nın Sahra altı Afrika'daki eski kolonileri üzerindeki etki alanını tanımlayan bölgeye eriştiği kaydedildi.

Geçmişte İtalyan sömürgesi altında kalan Somali için "İtalya ve Somali'nin kaderi birbirinden ayrılmış gibi görünüyor" ifadesi kullanılarak, bu durumun nedenlerinden birinin "Türkiye'nin dinamizmi" olduğunun altı çizildi.

Yazıda, Somali'yle ilgili "Türkiye, pekiştirilmiş ve önceden var olan İtalyan kalesine karşı kendine yer açmayı inanılmaz bir şekilde başardı." denildi.