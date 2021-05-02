Almanya'da binlerce emekli askerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden bir araya gelerek Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları iddia edildi.

13 bin askerin, Merkel Hükümeti'nin Coronovirüs kararlarını protesto eden hareketin içine sızmayı ve Berlin'de düzenlenen gösteri ve mitinglerde olay çıkarıp devlet kurumlarına saldırı düzenlenme planları olduğu kaydedildi.

O SES DİANA!

Prenses Diana belgeselinde, Kraliyet'i sarsacak konuşması olduğu iddia edildi. Netflix belgesel film yapımcısı Tom Jennings, "1992 tarihli Diana: Her True Story" adlı kitabın yazarı Andrew Morton'un, Prenses Diana'nın 7 saatlik ses kayıtlara sahip olduğunu açıkladı. Jennings, "Diana'nın 25. ölüm yıldönümü için hazırladığımız belgeselde, sadece 1 saatini kullandık. Özellikle Charles'la olan bölüm ses getirecek " dedi.

ÖZGÜR KIZ!

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Beyaz Saray'ın katı kurallarından sıkıldığını anlattı. O dönem, giyeceği ayakkabıya dahi karışılmasından rahatsızlık duyduğunu CNN'e yakın kaynaklara anlatan eski First Lady'in, şimdi Mar-a-Lago'daki yaşamında çok mutlu olduğu anlaşıldı.