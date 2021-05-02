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    • Dünya
    • 02.05.2021 11:30
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    • 02.05.2021 11:30
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    'da yandı: 10 ölü

    Son dakika haberi... ’ın başkenti 'de nda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü , 14 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

    Petrol istasyonu küle döndü! 10 ölü

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan nda dün gece çıkan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

    Yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

    Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını kaydetti.

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Aryen, yangın sonucu onlarca aracın ve tankerin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

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    Haberler Dünya Afganistan'da petrol istasyonu yandı: 10 ölü