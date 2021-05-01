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    • Dünya
    • 01.05.2021 10:42
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    • 01.05.2021 10:42
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    SON DAKİKA: DSÖ açıkladı: Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildi

    Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı yazılı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdiklerini belirtti.

    AA
    DSÖ açıkladı! Bir aşıya daha acil kullanım izni

    DSÖ dün yaptığı açıklamada, "Bugün DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi" ifadelerini kaydetti. Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu. DSÖ onayı, ülkelerin Kovid-19 aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarını hızlandırmalarına olanak tanıyor.


    Aşı, aşıların popülasyonlarda kullanımı için önerilerde bulunan DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş ve SAGE, 25 Ocak 2021 tarihli 'ara önerilerinde' aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.


    Moderna'ya, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) tarafından 18 Aralık 2020'de acil kullanım izni verildi ve 6 Ocak 2021'de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından genelinde geçerli pazarlama izni verildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: DSÖ açıkladı: Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildi