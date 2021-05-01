Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik! Kırgızistan: Tacikistan tarafında araç hareketliliği var

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan tarafında askeri araç hareketliliği olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının, "Dört Köşe" adlı yerleşim biriminden geçen kara yolunu tamamen kapattığı kaydedildi.

CAPAROV, MİRZİYOYEV VE RAHMON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son durumun ele alındığı görüşmelerde, Tacik tarafıyla, Kırgız-Tacik sınırındaki tüm askeri varlığı denetlemek için ortak bir komisyon oluşturmaya karar verildi.

İKİ ÜLKE SINIR BELİRME HEYETLERİ KIRGIZİSTAN'DA BİR ARAYA GELDİ

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise Kırgızistan ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlarının başkanlık ettiği sınır belirleme komisyon toplantısının, Kırgızistan'ın Batken şehrinde başladığı bildirildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralanan 46 vatandaşı, nakledildikleri başkent Bişkek'teki Travmatoloji ve Ortopedi Eğitim Hastanesinde ziyaret etti.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinin Tacikistan ile olan sınırda önceki gün yaşanan silahlı çatışmanın ardından gergin bekleyişin devam ettiği belirtiliyor.

Hükümet ve yerel yönetimler, bölgeye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ederken şehirlerde gönüllülerin katkılarıyla erzak toplama kampanyaları sürüyor.

Kırgızistan'da, Kırgız-Tacik sınır muhafızları arasında 29 Nisan'da yaşanan silahlı çatışmada ölen 31 kişinin anısına 1-2 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmişti.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölge, tartışmalı sınırları yüzünden arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginliklere sahne oluyor.

KAZAKİSTAN'DAN KIRGIZİSTAN'A DESTEK

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışma sonrası Kırgızistan'a insani yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tokayev, görüşmede Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Caparov'a ve kardeş Kırgız halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Ülkeler arasındaki sınır sorunlarının karşılıklı güven ve iyi komşuluk ilkeleri kapsamında sadece barışçıl yolla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, Kazakistan'ın Kırgızistan'a insani yardım göndermeye hazır olduğunu kaydetti.

Caparov da mevkidaşı Tokayev ve kardeş Kazakistan'a teşekkür etti.

Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüşmesinde de Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmaya yönelik endişelerini dile getirdi ve bu durumun komşu ülkeler ile halklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.