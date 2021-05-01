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    • Dünya
    • 01.05.2021 10:33
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    • 01.05.2021 10:33
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    Hindistan'da yangın felaketi: 18 korona hastası yanarak can verdi!

    Hindistan'ın eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangın sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, geçtiğimiz 28 Nisan'da Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’deki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 4 hastane yaşamını yitirmişti.

    İHA
    Hindistan'da yangın felaketi! Yanarak can verdiler

    Korona virüs salgınının kontrolden çıktığı Hindistan'da bir kez daha yangın faciası yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Bharuch bölgesinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Patel Welfare Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği belirtildi. Polis memuru BM Parmar yaptığı açıklamada, hastanenin korona virüs tedavi merkezinde çıkan yangın sonucu 18 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

    BM Parmar, 31 hastanın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığını ve farklı hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yangının zemin katta çıktığını ifade eden polis, alevlerin 1 saat içinde söndürüldüğünü kaydetti.

        Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


        Öte yandan, geçtiğimiz 28 Nisan'da Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'deki özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 4 hastane yaşamını yitirmişti. 23 Nisan'da ise Virar bölgesinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

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