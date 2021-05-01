"BU HÜKÜMETİ DEVİRMEMİZ GEREKİYOR"

Almanya'daki grubu kuran, ismi gizli emekli askerin diğer grup üyelerine "Asker olarak vazife yemini ederken, Alman halkını koruyacağımıza ant içtik. Halkımızın şimdi bize ihtiyacı var. Bu hükümeti devirmemiz gerekiyor" şeklinde bir mesaj gönderdiği, bir diğer grup yöneticisinin ise "Savaşa gitmiyoruz. Savaşın tam ortasındayız" şeklinde fikir belirttiği saptandı. Adını vererek fikir belirten bir diğer üyenin ise, 2. Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muhaberesi'ne atfen, "Başkenti kuşatma çemberi altına alarak sonuna kadar savaşmamız gerekiyor" dediği, bu kişinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Brandenburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Freiher von Lützow olduğu öğrenildi. Lützow'un 1990'lı yıllarda Kosova'da görev yapan Alman birliklerinde asker olduğu öğrenilirken, gruptaki yazılarında pandemi önlemlerine karşı eylem ve gösterilerin "merkezi şekilde düzenlenmesini ve tek bir birlik olarak mücadele ve hareket edilmesini" önerdiği de ulaşılan bilgiler arasında.