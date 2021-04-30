Vatikan'da radikal karar! 40 Euro'nun üstünde hediye almak yasak!

Kanunda bu faaliyet alanları belirtilmezken, uzmanlar bunlara silah üreticileri ya da çevreye zarar veren şirketlerin de dahil olduğunu belirtiyor.

Vatikan'da üst düzey pozisyonlarda çalışmaya başlayacak kişilerin, haklarında terör, kara para aklama ya da vergi kaçırma gibi suçlamalarla mahkumiyet ya da soruşturma olmadığını beyan etmeleri de gerekecek. Bu beyanın 2 yılda bir yenilenmesi istenecek.