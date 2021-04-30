Vatikan'da radikal karar! 40 Euro'nun üstünde hediye almak yasak!

Dün yayımlanan "kamu maliyesi yönetiminde şeffaflık" kanununa göre, 40 euro'luk hediye limiti Vatikan'da görevli herkes için geçerli olacak. Yöneticilik pozisyonundakiler içinse ek tedbirler de alınacak.
Bu ek tedbirler arasında, yöneticilerin vergi cennetlerinde yatırım yapmasının yasaklanması da yer alıyor. "Kilise öğretilerine aykırı amaçlarla ya da sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde hisse ya da menfaat sahibi olmamak" şartı da getiriliyor.
Kanunda bu faaliyet alanları belirtilmezken, uzmanlar bunlara silah üreticileri ya da çevreye zarar veren şirketlerin de dahil olduğunu belirtiyor.
Vatikan'da üst düzey pozisyonlarda çalışmaya başlayacak kişilerin, haklarında terör, kara para aklama ya da vergi kaçırma gibi suçlamalarla mahkumiyet ya da soruşturma olmadığını beyan etmeleri de gerekecek. Bu beyanın 2 yılda bir yenilenmesi istenecek.
Papa Francesco, görüştüğü devlet liderlerinden gelenler de dahil olmak üzere kendisine verilen hediyeleri açık artırmayla satışa çıkararak gelirini yardım kuruluşlarına bağışlıyordu.
2017'de Papa'ya hediye edilen bir Lamborghini de bu şekilde 900 bin euro'ya satılmış ve bu gelir Haiti ve Irak'ta yeniden inşa çalışmalarına ve insan kaçakçılığı kurbanı kadınlara destek veren bir vakfa devredilmişti.