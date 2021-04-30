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    • Dünya
    • 30.04.2021 19:19
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    • 30.04.2021 19:21
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    Son dakika: 'da iftar saatlerinde şiddetli patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...

    Son dakika haberi... 'ın vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

    Yol medeniyettir
    Haberler Dünya Son dakika: Afganistan'da iftar saatlerinde şiddetli patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...