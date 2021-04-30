Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
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- Dünya
- 30.04.2021 19:19
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- Son Güncelleme:
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- 30.04.2021 19:21
Son dakika: Afganistan'da iftar saatlerinde şiddetli patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...
Son dakika haberi... Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.