Moderna'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Japonya'ya ulaştı

Kyodo ajansının haberine göre, Moderna üretimi Kovid-19 aşılarının ilk kısmını taşıyan kargo uçağı, Osaka kentindeki Kansai Havalimanına indi.

Moderna imali aşıların mayıs sonunda Sağlık Bakanlığı onayı alması bekleniyor. Pfizer üretimi Kovid-19 aşıları şubat ayında bakanlık onayı almıştı.

Bakanlık verilerine göre, nisan ayının son haftası itibarıyla 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 2'sinden daha azı henüz ilk doz aşıyı vurulabildi.

Hükümet, Moderna'dan toplam 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini açıklamıştı.