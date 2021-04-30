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    • Dünya
    • 30.04.2021 08:53
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    • 30.04.2021 08:53
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    Moderna'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Japonya'ya ulaştı

    Japonya, Amerikan ilaç şirketi Moderna'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk kısmını teslim aldı. Hükümet, Moderna'dan toplam 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini açıklamıştı.

    Moderna'dan sipariş edilen aşıların ilk kısmı Japonya'ya ulaştı

    Kyodo ajansının haberine göre, Moderna üretimi Kovid-19 aşılarının ilk kısmını taşıyan kargo uçağı, Osaka kentindeki Kansai Havalimanına indi.

    Moderna imali aşıların mayıs sonunda Sağlık Bakanlığı onayı alması bekleniyor. Pfizer üretimi Kovid-19 aşıları şubat ayında bakanlık onayı almıştı.

    Bakanlık verilerine göre, nisan ayının son haftası itibarıyla 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 2'sinden daha azı henüz ilk doz aşıyı vurulabildi.

    Hükümet, Moderna'dan toplam 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Moderna'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ilk kısmı Japonya'ya ulaştı