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    • 30.04.2021 23:56
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    Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı , 57 yaşında hayatını kaybetti. Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir ’nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu.

    İHA
    Azerbaycan'ın acı kaybı

    Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı , 57 yaşında hayatını kaybetti.

    Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Azad Rahimov'un 57 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

    2006 YILINDAN BU YANA TEDAVİ GÖRÜYORDU
    Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir 'nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Rahimov, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de icra ediyordu.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

    Yaptığı paylaşımda vefat eden Bakan Rahimov'un Türkiye- Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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