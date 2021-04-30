Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, 57 yaşında hayatını kaybetti.



Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Azad Rahimov'un 57 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

2006 YILINDAN BU YANA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Azerbaycan Spor Bakanı görevini 2006 yılından bu yana sürdüren Rahimov, bir süredir ABD'nin New York kentindeki bir hastanenin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Rahimov, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı görevini de icra ediyordu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Yaptığı paylaşımda vefat eden Bakan Rahimov'un Türkiye- Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı dostum Azad Rahimov'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Rahimov, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine her daim katkı sağlamıştır. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Azerbaycan'ın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.