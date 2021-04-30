Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) evsizlere Johnson & Johnson aşısını vurmak istiyor. Konu birçok Avrupa ülkesinde öldürdüğü gerekçesiyle uygulaması durdurulan aşının tartışmaları yeniden alevlendirmesine neden oldu. Almanya'nın dördüncü büyük eyaleti, 60 bin evsizin yaşadığı şehir ve kasabalarda evsizleri mümkün olduğu kadar çabuk aşılamak istiyor. Dahası aşılamanın başladığı da gelen son dakika bilgileri arasında.
ÖLDÜRÜYOR DEDİKLERİ AŞIYI EVSİZLERE YAPIYORLAR
Bir sosyal yardım derneği başkanı talep üzerine eyaletteki birçok belediyenin evsiz insanlara aşı yaptığını ve aşılama oranının yüzde 10 olduğunu bildirdi.
TÜRKİYE HİÇ TERCİH ETMEDİ
Türkiye'nin bugüne kadar anlaştığı ve uyguladığı aşılar içerisinde tartışmalı Johnson & Johnson aşısı ve Astrazenaca aşıları bulunmuyor. Türkiye Sinovac, BioNtech aşılarını uygularken önümüzdeki süreçte Rus Sputnik aşısı ile de çalışılacağı açıklandı.