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    • Dünya
    • 30.04.2021 21:54
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    • 30.04.2021 21:55
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    'den kararı! Seyahatler kısıtlandı

    Son dakika haberleri... 'den 'a seyahat kısıtlaması getirildi. Sözcüsü i, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

    AA
    ABD'den flaş Hindistan kararı!

    Sözcüsü i yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.

    Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve 'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

    yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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    Haberler Dünya ABD'den Hindistan kararı! Seyahatler kısıtlandı