İlk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa yol açan saldırıların ABD topraklarındaki hükümet yetkililerini de hedef aldığının anlaşılmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor.

'MIAMI'DEKİ HÜKÜMET YETKİLİSİNE SALDIRI OLDU

Politico'nun haberine göre, geçen yıl Miami'de görev yapan bir hükümet yetkilisine yönelik de bir saldırı oldu ve yetkililer şu anda bu saldırıyı soruşturuyor.