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    • Dünya
    • 30.04.2021 06:11
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    • 30.04.2021 06:22
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    SON DAKİKA: 'de büyük facia! Sahne çöktü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi... 'de kutlama faciaya dönüştü. 'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki kenti yakınlarındaki 'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi. Çökme sonucunda 44 kişinin öldüğü bildirildi. Öte yandan 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    AA

    İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

    Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu.

    Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.





    AĞIR FELAKET
    Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.


    44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

    İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

        Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti.

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        İsrail'de büyük facia!
        Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail'de büyük facia! Sahne çöktü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi