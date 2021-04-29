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    • Dünya
    • 30.04.2021 02:37
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    • 30.04.2021 02:59
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    Son dakika: 'de büyük facia! Sahne çöktü 20'si ağır 50 kişi yaralandı

    Son dakika haberi... 'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki kenti yakınlarındaki 'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi. Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, 20'si ağır 50 yaralının tedavi edildiği kaydedildi

    AA

    Son dakika haberi... 'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki kenti yakınlarındaki 'nda bir kutlamada sahnenin çöktüğü belirtildi.

    Bunun üzerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, 20'si ağır 50 yaralının tedavi edildiği kaydedildi

    Bölgeye ayrıca durumu ağır hastaların tahliyesi için ambulans helikopterlerin de yönlendirildiği aktarıldı.

    Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, olaydan önce binlerce kişinin Yahudilere ait 'nı kutlamak için Meron Dağı'nda toplandığı görülüyor

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    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'de büyük facia! Sahne çöktü 20'si ağır 50 kişi yaralandı