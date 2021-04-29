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    Çin’de sürücüsüz drone 2 yolcusuyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi'nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı. Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla ilk uçuşu gerçekleştirdi.

    Drone bir dakika
    Çin'in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi'nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı. Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla ilk uçuşu gerçekleştirdi. Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkezi ile iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullandı.




    Drone taksilerin güvenli ve çevre dostu olmasıyla öne çıktığı anlaşıldı.
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    Haberler Dünya Çin’de sürücüsüz drone 2 yolcusuyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi