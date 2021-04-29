Çin’de sürücüsüz drone 2 yolcusuyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou'da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi'nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı. Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla ilk uçuşu gerçekleştirdi. Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkezi ile iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullandı.Drone taksilerin güvenli ve çevre dostu olmasıyla öne çıktığı anlaşıldı.