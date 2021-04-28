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    • Dünya
    • 28.04.2021 14:58
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    • 28.04.2021 15:27
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    canlı yayınında ölüm! YouTuber 'e 6 yıl hapis cezası verildi

    isimli bir r, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu. Reeflay, daha sonra ise yayına devam etti. YouTube ise cinayetin işlendiği canlı yayına müdahale etmeden devam etti. Bu durum bir kez daha sosyal medyada ölümün normalleştirilmesi ve çocukların kolayca ulaşabileceği içeriklerde ölümün açık açık verilmesinden dolayı tepkiye neden oldu. Kan donduran olayda cani YouTube blogger'ına 6 yıl hapis cezası verildi.

    Kız arkadaşını öldüren Rus YouTuber'ın cezası

    Stas Reeflay takma adlı Rus asıllı 30 yaşındaki YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep olmuştu. geçen yıl aralık ayında gerçekleşen korkunç olaydan sonra tutuklanan Stanislav Reshetnikov adlı katilin cezası belli oldu. Katil sevgili altı yıl hapis yatacak.

    ÖLDÜĞÜNDE HAMİLEYDİ
    Valentina 'Valya' Grigoryeva, canlı yayında adeta işkenceye maruz bırakılmış ve ölüm sebebi 'başına aldığı darbeler' olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybeden talihsiz kadın öldüğünde hamileliğinin ileri dönemlerindeydi.

    RAHAT TAV IRLARI DİKKAT ÇEKTİ
    Mahkemeye geldiğinde annesi tarafından öpüldüğü ve sarıldığı görülen katilin yargılandığı davada akıl sağlığıyla ilgili bir sorun olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunduğu tespit edildi. Annesi katil oğlunu 'Bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır' diye tanımlamıştı. Ölen genç kadının yakınları cezayı az bularak eleştirirken katil sevgili Stas Reeflay'in kısa kesilmiş saçları ve oldukça rahat tavırları dikkat çekti.

    NE OLMUŞTU?
    Rusya'da geçtiğimiz Aralık ayı kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.

    Bunun üzerine Reeflay'ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

        CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ

        Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay'ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti.

        Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı 'kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği' gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

            OLAY İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

            Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.

            YOUTUBE SKANDALA DEVAM ETTİ
            YouTube ise söz konusu canlı yayında ölüm olayı yaşandığı andan itiberan yayıncı kapatana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu durum ise tepkiye neden oldu. Son yıllarda özellikle sosyal medyada çocukların kolaylıkla erişebileceği içeriklerde ölümün, uyuşturucunun, eşcinselliğin açık açık sunulması kamuyounun tepkisine neden oluyor.
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            Haberler Dünya YouTube canlı yayınında ölüm! Rus YouTuber Stas Reeflay'e 6 yıl hapis cezası verildi