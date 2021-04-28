RAHAT TAV IRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkemeye geldiğinde annesi tarafından öpüldüğü ve sarıldığı görülen katilin yargılandığı davada akıl sağlığıyla ilgili bir sorun olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunduğu tespit edildi. Annesi katil oğlunu 'Bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır' diye tanımlamıştı. Ölen genç kadının yakınları cezayı az bularak eleştirirken katil sevgili Stas Reeflay'in kısa kesilmiş saçları ve oldukça rahat tavırları dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da geçtiğimiz Aralık ayı kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.