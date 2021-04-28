Stas Reeflay takma adlı Rus asıllı 30 yaşındaki YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep olmuştu. geçen yıl aralık ayında gerçekleşen korkunç olaydan sonra tutuklanan Stanislav Reshetnikov adlı katilin cezası belli oldu. Katil sevgili altı yıl hapis yatacak.
ÖLDÜĞÜNDE HAMİLEYDİ
Valentina 'Valya' Grigoryeva, canlı yayında adeta işkenceye maruz bırakılmış ve ölüm sebebi 'başına aldığı darbeler' olarak açıklanmıştı. Hayatını kaybeden talihsiz kadın öldüğünde hamileliğinin ileri dönemlerindeydi.
RAHAT TAV IRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Mahkemeye geldiğinde annesi tarafından öpüldüğü ve sarıldığı görülen katilin yargılandığı davada akıl sağlığıyla ilgili bir sorun olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunduğu tespit edildi. Annesi katil oğlunu 'Bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır' diye tanımlamıştı. Ölen genç kadının yakınları cezayı az bularak eleştirirken katil sevgili Stas Reeflay'in kısa kesilmiş saçları ve oldukça rahat tavırları dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Rusya'da geçtiğimiz Aralık ayı kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.
Bunun üzerine Reeflay'ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.