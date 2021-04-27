Son dakika: AP'den skandal harekete ceza! Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil loannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı!

Altın Şafak Partisi Üyesi Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını parçalamış, büyük tepki toplamıştı. Milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatılmış, Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.
Parlamentoda dün akşam yapılan ancak sonuçları bugün açıklanan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy verdi, 25 milletvekili karşı çıktı.
BELÇİKA'DA YAKALANIRSA TUTUKLANACAK
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin oylama sonucuyla ilgili Yunanistan'ı bilgilendireceği ayrıca bir talep gelmesi halinde parlamentonun yetkisi kapsamında bunun da karşılanacağı bildirildi. Bu aşamadan sonra Yunanistan'ın Lagos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartması bekleniyor. Bu durumda Lagos'un Belçika'da yakalanması halinde tutuklanması, Yunanistan'a dönmek isterse gönderilmesi gerekiyor.
Lagos gibi hapis cezası alan bir başka Altın Şafak Üyesi eski Yunanistan Meclisi Üyesi Hritsos Pappas da henüz yakalanamadı. Pappas'ın Balkanlar'da bir ülkede saklandığı iddia ediliyor.